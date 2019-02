Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Polizeipräsidium Mainz stellt Unfallbilanz vor

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

Freitag, 22. Februar 2019

Unfallzahlen gehen insgesamt zurück, Zahl der Verkehrsopfer um zwei gestiegen Einen Rückgang um ca. 850 Verkehrsunfälle weist die neueste Verkehrsunfallbilanz 2018 für das Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz aus und sinkt damit erstmals wieder seit 2015. Insbesondere die Anzahl der Geschwindigkeitsunfälle ist um 273 Fälle, bzw. 17 % gesunken. Leider sind jedoch zwei Todesopfer mehr zu beklagen. Insgesamt verloren 24 Menschen bei 23 Unfällen ihr Leben. Davon gehörten 9 Personen der Risikogruppe Senioren und 5 Personen der Risikogruppe Junge Fahrer an. Bei 3587 Verkehrsunfällen sind Personen verletzt oder getötet worden. Dies stellt einen minimalen Anstieg von 1 Prozent dar. "Oftmals hängt es nur von wenigen Millimetern oder Bruchteilen einer Sekunde ab, ob eine Person im Straßenverkehr schwer verletzt oder gar getötet wird", sagte Polizeipräsident Reiner Hamm auf der heutigen Pressekonferenz. Im Bereich der Stadt Mainz, inklusive aller Stadtteile und den dazwischenliegenden Bereichen "außerhalb geschlossener Ortschaften" ist es im Jahr 2018 zu insgesamt 7067 Verkehrsunfällen und damit zu einem Rückgang um fast 8 Prozent gekommen. Mit insgesamt 874 Leichtverletzten und 128 Schwerverletzten blieb die Zahl der Verunglückten nahezu gleich. Tödlich verletzt wurde im Jahr 2018 keine Person, im Gegensatz zu jeweils drei Todesopfern in den Jahren 2016 und 2017. Statistisch wird bei ca. 11 Prozent der Verkehrsunfälle eine Person verletzt. Bei ca. 55 Prozent der Verkehrsunfälle in der Stadt Mainz ist als Hauptunfallursache mangelnder Sicherheits- bzw. Seitenabstand erkannt worden. Bei 72 Verkehrsunfällen spielte Alkohol eine Rolle. In 30 Fällen wurden dabei Personen verletzt. Im Vorjahr kam es noch zu 89 Fällen unter Alkoholeinfluss. Um der Gefahr alkoholisierter Verkehrsteilnehmer zu begegnen, hat die Polizei in Mainz intensive Kontrollen im Jahr 2018 durchgeführt. In 215 Fällen sind alkoholisierte Fahrzeugführer im fließenden Verkehr einer Kontrolle unterzogen worden. Gegen sie wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern ist leicht von 294 im Jahr 2017 auf 301 im Jahr 2018 gestiegen. Die Zahl der Verletzten von 216 Leicht- und Schwerverletzten auf 228 gestiegen. Das Polizeipräsidium Mainz setzt auch weiterhin auf eine Unfallursachen- und Risikogruppenspezifische Verkehrssicherheitsarbeit. Im Jahr 2019 werden insbesondere Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit des Radfahrverkehrs, aber auch der Bekämpfung der Ablenkung im Straßenverkehr umgesetzt werden. Minister Lewentz sagte schon in der Vorstellung der Unfallbilanz für Rheinland-Pfalz: "Mit einer an den Zielgruppen orientierten Verkehrssicherheitsarbeit sind wir auf dem richtigen Weg".

Die ausführlichen Unfallstatistik für das PP Mainz, aber auch andere Bereich in RLP finden Sie unter nachfolgendem Link: https://www.polizei.rlp.de/de/service/statistiken/verkehrsstatistik/

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell