POL-PPTR: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Sonntag, 25. November 2018

Daun (ots) - Ereignis: Trunkenheitsfahrt

Ort: Mehren, B 421

Zeit: Samstag, den 24.11.2018 gegen 19:54 h

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 51-jähriger Fahrzeugführer, aus der VG Daun, angehalten und kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,61 Promille festgestellt. Nach erfolgter Blutprobe wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

---------------------------------------------------

Ereignis: Trunkenheitsfahrt

Ort: Gerolstein, Stadtgebiet

Zeit: Sonntag, den 25.11.2018 gegen 04:00 h

Ein 28- jähriger Fahrzeugführer aus der VG Obere Kyll, machte auf einem Parkplatz in der Gerolsteiner Innenstadt Driftversuche. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Nach erfolgter Blutprobe wurde auch gegen diesen Fahrzeugführer ein Ermittlungs-verfahren eingeleitet.

----------------------------------------------------

Ereignis: Trunkenheitsfahrt

Ort: Hillesheim, Stadtgebiet

Zeit: Sonntag, den 25.11.2018 gegen 00:30 h

In der Ortslage fiel ein 29- jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun auf, der sein Fahrzeug im Stadtgebiet von Hillesheim, zu schnell fuhr. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Auch diesen Fahrzeugführer erwartet ein Ermittlungsverfahren.

-----------------------------------------------

Ereignis: Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs

Ort: Gunderath, Ferienpak

Zeit: Samstag, den 24.11.2018 zwischen 01:00- 03:00 h

Auf einem Parkplatz, vor dem Ferienpark in Gunderath, wurde ein hochwertiger Audi von einem unbekannten Täter unberechtigt gefahren. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und wieder in die Parklücke gefahren. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 8.000,- EUR.

