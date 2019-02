Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 14-Jähriger angegriffen

Mainz (ots)

Am Samstag ist es zu einer Körperverletzung am Gutenbergplatz gekommen. Ein 14-Jähriger wird von einem ihm unbekannten 23-Jährigen angesprochen. Als er nicht darauf eingeht, kommt ein weiterer Mann hinzu und tritt ihm unvermittelt gegen den linken Oberarm. Die Polizeibeamten treffen den Täter vor Ort an und er gibt die Tat zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell