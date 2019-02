Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug durch falsche Polizeibeamte

Mainz (ots)

Freitag, 22.02.2019, 10:45 Uhr bis 10:48 Uhr

Am Freitagvormittag kommt es zu einem Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte. Eine 87-Jährige wird von einer ihr unbekannten Anruferin angerufen. Diese gibt an, dass sie von der Polizei sei und einen Einbrecher festgenommen habe. Bei diesem Täter wäre eine Liste gefunden worden, auf der ihr Name stehen würde. Dann möchte die Anruferin wissen, ob sie Schmuck oder Geld zu Hause hätte. Die Geschädigte verneint dies und beendet das Gespräch.

