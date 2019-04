Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Längere Streitigkeiten unter Mädchen eskalierten an Bushaltestelle

Koblenz (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr in die Görgenstraße gerufen, da es dort zuvor zu einer Körperverletzung gekommen sei.

Die Beamten konnten an der Bushaltestelle "Zentralplatz" zwei 14- und 15-jährige Mädchen antreffen, die augenscheinlich verletzt waren.

Die Jugendlichen gaben gegenüber den Beamten an, dass sie gegen 20.25 Uhr von zwei anderen Mädchen, die sie kennen und mit denen sie seit längerem im Clinch liegen, provoziert worden seien. Da die 14- und 15-Jährigen nicht auf diese Provokationen reagierten, kamen die 13- und 17-jährigen Kontrahentinnen und eine weitere, bislang unbekannte Jugendliche, näher und zogen beiden Mädchen an den Haaren. Die 14-Jährige fiel zu Boden. Dort wurde ihr noch mehrfach von der 17-Jährigen in Bauch und Gesicht getreten.

Schließlich seien die drei Angreiferinnen in den Bus der Linie 650 gestiegen und in Richtung Boppard gefahren.

Eines der beiden Mädchen wurde vorsorglich in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu der dritten, bislang unbekannten Angreiferin machen können. Dieses Mädchen wurde wie folgt beschrieben: Etwa 16 Jahre alt und 164 cm groß. Sie hat eine kräftige Figur und brauchen, lange Haare. Am gestrigen Abend trug sie vermutlich eine dunkle Hose und eine graue Adidas-Bauchtasche.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261 103-2510 oder jede andere Polizeidienststelle.

