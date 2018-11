POL-ST: Ibbenbüren, Räderdiebe

Ibbenbüren (ots) - Über einen Zaun sind unbekannte Täter am späten Montagabend (19.11.2018) auf ein Firmenareal an der Gutenbergstraße gestiegen. Auf dem Gelände der Kraftfahrzeughandlung gingen sie in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 23.55 Uhr zu einem silbernen BMW. Von dem Auto bauten sie alle vier 20 Zoll Räder ab und nahmen sie mit. Zudem entwendeten sie das Fahrzeugemblem. Der Wert des Diebesgutes wird mit 3.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Zwei der Täter trugen Kapuzenpullover.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell