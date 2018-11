POL-ST: Emsdetten, Diebe am Werk

Emsdetten (ots) - Drei bisher unbekannte Täter haben sich am späten Sonntagabend (18.11.2018), um 22.50 Uhr, auf das Tankstellengelände Emsdettener Landstraße in Reckenfeld begeben. Dort hebelten sie die Aluminiumtür eines Außenstaubsaugers auf und entnahmen die darin befindliche Geldbox. Die Unbekannten erbeuteten einen Münzgeldbetrag in Höhe von etwa 20 Euro. Anschließend gingen sie zu einem auf dem gegenüberliegenden K&K-Parkplatz abgestellten PKW und fuhren davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell