POL-ST: Rheine, Tankbetrug

Rheine (ots) - Von einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße wurde der Polizei am Montagabend (19.11.2018) ein Tankbetrug gemeldet. Dort sei ein junger Mann vorgefahren und habe zunächst in den Geschäftsräumen alkoholische Getränke gekauft. Danach ging er nach draußen, fuhr den Wagen an eine Zapfsäule und tankte. Erneut betrat er nun die Geschäftsräume. Dort klopfe er seine Taschen ab, gab zu verstehen, dass er kein Geld habe und verließ somit ohne zu bezahlen das Tankstellengebäude. Der junge Mann stieg in den Wagen und fuhr davon. Eine eingesetzte Polizeistreife konnte den 20-Jährigen im Bereich Kanalhafen antreffen. Den Wagen hatte er dort abgestellt. Wie sich herausstellte, hatte der Mann auf der Rückbank des Autos einen größeren Kanister abgelegt. Diesen hatte er an der Tankstelle mit 166 Liter Diesel befüllt. Die an dem offenbar nicht zugelassenen Wagen angebrachten Kennzeichen hatte er bereits abmontiert und in einem Gebüsch versteckt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der junge Mann nicht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Sein Auto wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell