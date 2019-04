Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: 18-jähriger Ladendieb ertappt

Koblenz (ots)

Im Koblenzer Löhr-Center wurde am gestrigen Mittag (29. April 2019) ein junger Mann dabei ertappt, wie er in einem Sportgeschäft eine Jogginghose in seinen Rucksack steckte, und den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Von einem Angestellten wurde der 18-Jährige aus der Verbandsgemeinde Vallendar bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Mann gab die Tat zu und war mit der Durchsuchung seines Rucksackes durch die Polizeibeamten einverstanden. Hier wurden noch weitere neue Kleidungsstücke mit Preisschildern gefunden, die diversen Geschäften in Koblenz zugeordnet werden konnten. Auch diese Diebstähle gab der 18-Jährige zu.

Nach der Anzeigenaufnahme wurden dem Ladendieb ein Platzverweis sowie ein Hausverbot erteilt und die gestohlenen Gegenstände den Geschäften zurückgegeben.

