POL-PDLD: Fahrradfahrer stürzt über Hundeleine

Schwere Verletzungen zog sich ein 54-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Germersheim zu, als er am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr bei der Sportschule in einen Feldweg einbog und dort an einer Personengruppe vorbeifuhr. Der Radler übersah die dünne Hundeleine, die zwischen Hundehalter und Hund gespannt war und kam zu Sturz. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Hund blieb unverletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen.

