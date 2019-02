Polizei Düren

POL-DN: Zwei Sprinter gestohlen

Niederzier (ots)

Von einem Firmengelände in Huchem-Stammeln entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag zwei hochwertige Fahrzeuge.

Die Diebe gelangten vermutlich in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 05:30 Uhr, auf das Betriebsgelände an der Neuen Straße. Sie hebelten ein Zugangstor auf, machten sich an den verschlossenen Fahrzeugen zu schaffen und fuhren schließlich mit ihnen in unbekannte Richtung davon. Die jeweils mit Firmenaufschrift versehenen Transporter, die mit Werkzeugen beladen waren, trugen zum Tatzeitpunkt die Kennzeichen EIN - LU 2 und EIN - LU 888.

Hinweise auf den Verbleib der Sprinter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell