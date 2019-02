Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Geschäftsräume

Düren (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in nebeneinander liegende Geschäftsräume an der Nordstraße ein.

Zwischen Donnerstagabend, 19:30 Uhr, und Freitagmorgen, 04:50 Uhr, wurde ein seitlich liegendes Fenster einer Bäckerei aufgehebelt. Aus dem Inneren entwendeten der oder die Täter Bargeld. Eine danebenliegende Pizzeria geriet ebenfalls in den Fokus von Einbrechern. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt und aus einem Büroraum Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

