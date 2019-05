Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Spielcasino in Koblenz-Rübenach überfallen...

Koblenz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 01:50 Uhr zu einem Überfall in ein Spielcasino in Koblenz-Rübenach. Ein Mann betrat das Spielcasino und hielt eine Pistole in der Hand. Dabei trug er einen Motorradhelm und forderte die Herausgabe von Geld. Die Mitarbeiter des Spielcasinos waren gerade dabei die Kasse abzurechnen. Nachdem er das Geld an sich genommen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Zirka 1,90 Meter groß, komplett schwarze Kleidung, schwarzer Motorradhelm, er trug einen Rucksack bei sich.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich an die Polizei Koblenz unter der 0261/1030 wenden.

