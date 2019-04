Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz

Germersheim (ots)

Am 26.04.2019 gegen 12:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz am Globus-Baumarkt in Germersheim eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparktes Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

