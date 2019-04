Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstahl

Landau, Georg-Friedrich-Dentzel-Straße (ots)

Bislang noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mountain-Bike der Marke Scott im Wert von 200 Euro. Die 29-jährige Geschädigte hatte das Fahrrad am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr auf dem LSG-Gelände verschlossen abgestellt. Als sie am Samstagmorgen gegen 03 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr am Abstellort.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell