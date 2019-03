Polizei Düren

POL-DN: PKW-Aufbrecher auf frischer Tat gestellt Zeuge verhält sich vorbildlich

Düren (ots)

Am frühen Samstagmorgen konnte ein Zeuge aus Düren in der Marienstraße drei Tatverdächtige beobachten, die sich an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Er informierte umgehend über den Notruf 110 die Polizei und gab ohne Unterbrechung seine Beobachtungen zu den Tatverdächtigen weiter, die zwischenzeitlich in einen PKW eingedrungen waren. Durch die informierten Streifenteams gelang es, alle drei Tatverdächtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen. Bei ihnen wurde umfängliches Diebesgut aufgefunden, welches mehreren aufgebrochenen Fahrzeugen in der Marienstraße und der Kölnstraße zugeordnet werden konnte. Zudem konnten frische Beschädigungen an fünf weiteren geparkten Fahrzeugen im Verlauf der Marienstraße festgestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei deutsche Heranwachsende im Alter von 17, 18 und 19 Jahren aus Langerwehe, Weisweiler und Eschweiler. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell