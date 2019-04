Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

B38/L544, Fahrtrichtung Impflingen, Samstag, 27.04.2019, 10:23 Uhr (ots)

Einen Sachschaden von 2000 Euro verursachte eine bislang noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B38/L544 im Bereich von Impflingen. Hier missachtete die unbekannte Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt einer 38-jährigen Fahrzeugführern, die mit ihrem Mazda in Richtung Impflingen unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt. Die Verursacherin hielt zwar am rechten Fahrbahnrand kurz an, setzte die Fahrt jedoch weniger später fort. Hinweise zur Verursacherin liegen vor; die Ermittlungen dauern an.

