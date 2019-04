Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall beim Einparken

Landau, Glaccisstraße 16, Samstag, 27.04.2019, 11:15 Uhr (ots)

Nur geringer Sachschaden von etwa 50 Euro entstand bei einem Einparkvorgang am Samstagvormittag in Landau. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer kollidierte beim Einparken mit einem hinter sich geparkten PKW und verformte mit der Anhängerkupplung dessen amtliches Kennzeichen. Zu einem Personalienaustausch konnte es vor Ort leider nicht kommen, da der Geschädigte, ohne Kenntnis von dem Verkehrsunfall zu erlangen, davonfuhr. Der Verursacher meldete den Verkehrsunfall aus diesem Grund bei der Polizei in Landau.

