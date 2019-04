Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung am PKW

Landau, Lazarettstraße, zwischen 24.04.2019 und 27.04.2019 (ots)

Einen Sachschaden von circa 200 Euro verursachten bislang unbekannte Täter an einem Opel Astra. Der 56 jährige Geschädigte hatte den PKW am 24.04.2019 in der Lazarettstraße abgestellt. Am 27.04.2019 bemerkte er, dass das Spiegelglas des rechten Außenspiegels fehlte. Dieses hatte er in der Vergangenheit bereits dreimal aufgrund von Beschädigungen erneuern müssen. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen bislang noch nicht vor.

