Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch Kaufhof (42-2602)

Speyer (ots)

22. - 24.02.2019 Ein bereits in der Vergangenheit wegen gewerbsmäßigem Diebstahl von Parfüm in Erscheinung getretener 42Jähriger entnahm aus der Parfümabteilung der Galeria Kaufhof Speyer Waren im Gesamtwert von 264EUR und steckte diese in seine mitgeführte Sporttasche. Als er sich dann Richtung Ausgang begab, wurde er vom Ladendetektiv, der die Tat beobachtet hatte, gestoppt. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung wurden in der Hosentasche des Beschuldigten eine etwa 15cm lange, spitze und griffbereite Schere festgestellt, in der Sporttasche eine kleiner ca. 8cm lange. Gegen den Beschuldigten bestand aufgrund vergangener Diebstähle bereits ein Hausverbot, dem er sich durch das heutige Betreten des Geschäfts widersetzt hat.

