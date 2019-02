Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an PFW-Toiletten (35-2602)

Speyer (ots)

25.02.2019, 08:00 - 12:15 Uhr In einem Verwaltungsgebäude der PFW Speyer wurde drei Männertoiletten und zwei Damentoiletten durch unbekannte/n Täter verstopft, sodass es in der Folge zu einem erheblichen Wasserschaden in den Toilettenräumlichkeiten kam. Hierzu verwendeten der/die Täter als Stopfmaterial Handtuchpapiertücher und Toilettenpapier, welches mit Hilfe der Klobürsten in die Toiletten hineingepresst wurden. Dadurch wurden die Toiletten verstopft und liefen über. Ob Rohre im System beschädigt wurden, ist noch unklar. Mitarbeiter des Gebäudemanagements rechnen jedoch mit einem Schaden von mehreren Tausend Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell