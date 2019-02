Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 24.02.2019, 19:00 Uhr, bis 25.02.2019, 06:30 Uhr, stehlen bislang unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke Lapierre, Typ Raid 227, mit einem Wert von 500,- EUR. Das Fahrrad ist zum Tatzeitpunk in einem frei zugänglichen Fahrradkeller in der Bleichstraße von Frankenthal abgestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

