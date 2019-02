Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen/Speyer - Vor Kontrolle geflüchtet (36-2502)

Dudenhofen/Speyer (ots)

25.02.2019, 16.50 Uhr Beim Erblicken des Funkstreifenwagens in der Maxburgstraße wendeten zwei jugendliche Kleinkraftradfahrer (KKR) ihre Fahrzeuge und entfernte sich fluchtartig über den verlängerten Boligweg/Feldweg in Richtung Speyer-West. Bei der sofort eingeleiteten Verfolgung hielte die beiden Fahrer trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn nicht an. Auf dem Feldweg fuhren sie nebeneinander, so dass ein Überholen durch den Streifenwagen nicht möglich war. An der Kreuzung Heinrich-Heine-Straße / Josef-Schmitt-Straße überquerten beide ungebremst bei Rotlicht der dortigen Ampel den Kreuzungsbereich. Am Ende der Josef-Schmitt-Straße fuhren sie über die dortige Brücke weiter über die Bahngleise in Richtung Bahnhofstraße, wo der Streifenwagen nicht weiter folgen konnte und sich die Spur nach den Fahrern verlor. An den KKR, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 68 km/h unterwegs waren, waren keine Kennzeichen angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell