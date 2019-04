Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - Zu schnell und alkoholisiert in den Graben

K 33, Duppach (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus der VGV Daun war am 13.04.2019 gegen 20:15 Uhr mit seinem Pkw auf der K 33 von Duppach kommend in Fahrtrichtung Weiermühle unterwegs, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abkam und gegen einen Zaun stieß. An seiner Wohnanschrift kann der Fahrzeugführer von der Polizei angetroffen werden. Da Atemalkoholgeruch bei ihm festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestelt.

