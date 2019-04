Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 2 schwer- und 3 leicht verletzten Personen

Rockeskyll, L 27 (ots)

Ort: L 27, Rockeskyll

Zeit: 13.04.2019, 15:40 Uhr

Ein mit vier Personen besetzter Pkw befährt die L 27 von Hillesheim kommend in Richtung Rockeskyll als die 23-jährige Fahrzeugführerin infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Rockeskyll auf die Gegenfahrspur kommt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkws kann nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kommt. Im Pkw der Unfallverursacherin werden zwei Personen schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin und eine weitere Personen sowie der Fahrer des entgegenkommenden Pkw werden leicht verletzt. Die vier Insassen in dem unfallverursachenden Pkw sind eingeklemmt und müssen durch die FFW aus dem Pkw befreit werden. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Im Einsatz waren die FFW Rockeskyll, der Rettungsdienst und die Polizei Daun.

