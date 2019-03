Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 68.Ramsteiner Faschingsumzug trotzt dem Wetter

Kaum Grund zum Einschreiten gab es für die Polizei am Dienstag beim 68. Westricher Fastnachtsumzug in Ramstein. Der traditionelle Faschingsumzug startete in diesem Jahr, aufgrund der Wettervorhersage über starken Regen eine Stunde später als ursprünglich geplant, erst um 15:00Uhr. Aus demselben Grund wurde die Aufzugsstrecke gekürzt und auf den Ramsteiner Innenstadtbereich konzentriert. Trotz der ungünstigen Wetterprognosen fanden rund 7000 Narren den Weg zum Umzug, wo friedlich und gut gelaunt miteinander gefeiert wurde. Die Veranstaltung mit insgesamt 65 Zugnummern, darunter 15 Festwagen und sechs Musikkapellen, verlief ohne besondere Vorkommnisse. Es kam zu einem Einsatz für den Rettungsdienst aufgrund eines medizinischen Notfalls. Des Weiteren wurden durch die Polizeibeamten zwei Platzverweise erteilt. Auch in diesem Jahr arbeiteten Polizei, die amerikanische Militärpolizei, Feuerwehr sowie Rettungsdienst und die Stadt Ramstein erfolgreich eng zusammen. Die Polizei bedankte sich bei allen Veranstaltungsteilnehmern für deren friedliches und respektvolles Miteinander und wünschte einen sicheren Nachhauseweg.

