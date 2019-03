Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streitigkeiten zwischen mehreren Personen......

Pirmasens (ots)

Am 02.03.2019, 03:20 h kam es vor einem Lokal in der Bitscher Straße in Pirmasens zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Durch die vor Ort eingesetzte Polizeistreife konnte eine weitere Eskalation verhindert werden. Zwei Personen erhielten Platzverweise, zu strafbaren Handlungen war es (noch) nicht gekommen.

