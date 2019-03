Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 01.03.2019 gegen 05:10 Uhr missachtete ein 43-jähriger Mann aus Zweibrücken an der Einmündung Gutentalstraße/ Hofenfelsstraße Zweibrücken die Vorfahrt einer, die Vorfahrtstraße befahrenden, 23-jährigen Frau aus Massweiler. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am PKW Hyundai des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Am PKW Seat der Geschädigten entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 23-jährige Frau leicht verletzt.

