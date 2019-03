Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handtasche aus Pkw gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde einer Kundin eines Discountermarktes in der Simter Straße der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Die Handtasche selbst lag auf dem Beifahrersitz ihres unverschlossenen Pkw. Nachdem die Geschädigte ihre Einkäufe in den Kofferraum eingeladen hatte, fuhr sie den Einkaufswagen zurück zum Stellplatz. Diesen Augenblick nutzte eine Diebin und griff sich den Geldbeutel. Neben Bargeld wurden auch noch Bankkarten und andere persönliche Papiere gestohlen. Der Diebstahl wurde von einer Kamera aufgezeichnet. Den Aufnahmen zufolge handelt es sich bei der Diebin um eine ca. 1,65 m große, ca. 40 bis 50 Jahre alte Frau mit hellen, längeren hochgesteckten Haaren. Die Polizei bittet um weitere sachdienliche Hinweise.

