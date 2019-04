Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei auf dem Schlossplatz

Wittlich (ots)

Am führen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wittlich auf eine Schlägerei auf dem Schlossplatz in Wittlich aufmerksam, bei der mehrere Personen aufeinander einschlugen und dabei einen Baseballschläger und einen Schlagring einsetzten. Die Auseinandersetzung konnte unterbunden werden. Ein Beteiligter erlitt in Folge der Schlägerei eine Gesichtsverletzung, während sein Kontrahent über Prellungen am ganzen Körper klagte, so dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bei ihm wurden zuvor der Schlagring und Drogen sichergestellt. Der Baseballschläger wurde ebenfalls am Tatort aufgefunden. Der genaue Tatablauf muss nun durch die nachfolgenden Ermittlungen geklärt werden. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Ralf Orth, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter

https://twitter.com/PolizeiWittlich



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/



Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell