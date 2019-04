Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Autos zerkratzt

Bitburg (ots)

Am Donnerstag wurden zwischen 07.30 Uhr und ca. 13.00 Uhr in der Rittersdorfer Straße zwei PKW zerkratzt. Die Fahrzeuge parkten am Straßenrand gegenüber der Berufsschule. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

