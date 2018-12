POL-NI: Unfallflucht

Rinteln (ots) - (web)In der Nacht von Freitag auf Samstag befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Unter dem Stiderfeld in Fahrtrichtung Waldkaterallee. In Höhe des Hauses Nr. 22 kommt das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt über die Bordsteinkante und anschließend in die das Grundstück eingrenzende Grünanlage. Dadurch werden einige Büsche beschädigt. Der Verursacher des Unfalls entfernt sich danach von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rinteln.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell