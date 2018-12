POL-NI: Taschendiebstahl

Rinteln (ots) - (web)Am Samstag, 01.12.2018, gegen 12:00 Uhr, kommt es erneut zu einem Taschendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Rinteln, Große Tonkuhle. Ein 86 jähriger Rintelner hat an der Kasse seinen Einkauf bezahlt und das Wechselgeld in sein Portemonnaie gesteckt. Anschließend hat er die Geldbörse in seine linke Jackeninnentasche gesteckt. Als er den Einkaufswagen zurückgebracht hat und das entnommene 50 Cent Stück in sein Portemonnaie legen wollte stellt er fest, dass die Geldbörse weg ist. Eine Nachsuche führt nicht zum Auffinden der Geldbörse. Zweieinhalb Stunden später wird der Senior von dem Einkaufsmarkt angerufen und es wird ihm mitgeteilt, dass das Portemonnaie aufgefunden wurde. Bis auf das Bargeld befand sich noch alles in der Geldbörse. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rinteln.

