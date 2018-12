POL-NI: Trunkenheit im Straßenverkehr

Rinteln (ots) - (web)Am Samstagmorgen, 01.12.2018, um 00:41 Uhr, befährt ein junger Mann in Rinteln den Engernweg. Dort wird er von einem Herrn angehalten, der sich bei ihm erkundigt wo er zu dieser Zeit noch Alkohol kaufen kann. Der junge Mann verweist den Herrn an eine Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße. Da dieser Herr, nach Meinung des jungen Mannes, deutlich alkoholisiert ist und nach dem Gespräch in einen Pkw Toyota einsteigt und fortfährt, ruft der junge Mann bei der Polizei an und teilt den Sachverhalt mit. Das Kennzeichen des Toyota teilt er ebenfalls mit. Durch Rintelner Polizeibeamte kann der Pkw Toyota in der Konrad-Adenauer-Straße angetroffen werden. Der Pkw steht zu dieser Zeit. Der Motor ist in Betrieb und der alleine im Fahrzeug befindliche Herr versucht einen Gang einzulegen. Er wird aufgefordert, den Motor auszustellen und kommt dieser Aufforderung nach. Da bei dem 37 jährigen Fahrzeugführer aus Uchte Alkoholgeruch wahrgenommen wird, wird ihm ein Alkotest angeboten. Dieser ergibt einen Wert von 1,90 o/oo. Daraufhin wird bei dem Uchter eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wird der Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt.

