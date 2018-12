POL-NI: Verkehrsunfall mit sechs Leichtverletzten

Rinteln (ots) - (web)Am Samstag, 01.12.2018, gegen 10:35 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Was ist geschehen? Ein 95 jähriger Rintelner fährt mit seinem Pkw Mercedes von der Extertalstraße auf die Umgehungsstraße in Richtung Möllenbeck auf. Am Beginn der Beschleunigungsspur hält er an und betätigt den linken Blinker. Dann biegt er unvermittelt nach links auf die Bundesstraße ab und beabsichtigt in Richtung Steinbergen zu fahren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Opel Agila, der auf der Bundesstraße von Steinbergen in Richtung Möllenbeck fährt. Drei der vier Insassen aus Hannover werden leicht verletzt. Der Rintelner Senior wird ebenfalls leicht verletzt. Durch den Anstoß wird der Opel Agila in den Gegenverkehr geschoben und kollidiert hier mit einem Pkw Suzuki aus Lippe. Die beiden Insassen aus dem Extertal dieses Pkw werden bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 24500 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell