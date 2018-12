POL-PPMZ: Einbruch in Café in der Mainzer Altstadt - Täter festgenommen

Mainz-Finthen (ots) - Donnerstag, 06.12.2018, 22:35 Uhr

Ein 19-Jähriger hat sich gestern Abend ein Café in der Mainzer Altstadt als Ziel für einen Einbruch ausgesucht. Er rechnet jedoch nicht mit einem aufmerksamen 54-Jährigen, welcher das Ganze beobachtet und die Polizei verständigt. Nach seinen Schilderungen ist der 19-Jährige über Mülltonnen geklettert und hat dann ein Fenster aufgedrückt. Darüber gelangt er in den Innenraum. Als die Polizei dort eintrifft, kann sie durch die Scheibe des Gastraumes den 19-Jährigen beobachten, wie er gerade in das Innere des Gebäudes verschwindet. Bei der anschließenden Absuche des Cafés durch die Polizeibeamten kann der 19-Jährige in der Personaltoilette gefunden und festgenommen werden. Dort ebenfalls aufgefunden wird die von ihm entwendete Kellner-Geldbörse. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei dem 54-Jährigen Zeugen für seine Aufmerksamkeit bedanken. Helfen Sie uns und damit auch Ihren Mitbürgern bei der Verhinderung oder auch der Verfolgung von Straftaten. Bitte rufen Sie beim Notruf 110 der Polizei an, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

