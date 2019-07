Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brände im Stadtgebiet

Wie bereits berichtet, kam es seit Jahresbeginn vermehrt zu verschiedenen Brandstiftungen im Innenstadtgebiet von Cloppenburg. Brandbetroffen waren u.a. Mülltonnen, Container, Unterstände sowie Scheunen/Stallungen. Bisherige Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führten zu dem Ergebnis, dass bei allen Brandörtlichkeiten eine Brandstiftung als Brandursache festzustellen ist. Wir nehmen diese Sache sehr ernst, so der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Andreas Sagehorn. Dementsprechend wird mit sehr hoher Energie, was auch mit einem entsprechenden Personalansatz einhergeht, an der Aufklärung dieser Brandstiftungen aber auch an der Verhütung weiterer Brände gearbeitet. Es liegen bereits einige Spuren und Hinweise vor, denen bereits nachgegangen wurde bzw. noch nachgegangen wird. Hierzu können wir jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Insbesondere ist an dieser Stelle auch der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren zu erwähnen. Die Brandobjekte befanden sich teilweise angrenzend zu Wohnhäusern, so dass es hier dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren zu verdanken ist, dass es bis dato zu keinem Personen- bzw. weiteren Sachschäden und in mehreren Fällen nicht zum Übergreifen auf Wohnhäuser gekommen ist. Außerdem rät die Polizei in diesem Zusammenhang Scheunen, Stallungen und Unterstände nach Möglichkeit zu verschließen und keine Brandbeschleuniger zu lagern. Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu Aufklärung tätigen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cloppenburg zu wenden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04471-1860-0 entgegengenommen.

