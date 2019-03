Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch im Tierpark - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Mainz-Gonsenheim) In der Nacht von Freitag auf Samstag dringt ein unbekannter Täter in den umzäunten Bereich ein und bricht die Tür zum Büro der Tierpfleger auf. Er durchsucht die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Entwendet wird aber nichts. Die Tiere des Parks bleiben unbehelligt, können jedoch auch keine sachdienlichen Hinweise geben. Daher sucht die Mainzer Polizei Zeugen, die in der Nacht entsprechende Feststellungen gemacht haben. Bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 2, Tel.: 06131-65-4210, melden!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 06131-65-3335



Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell