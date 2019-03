Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzer Straßenfassenacht

Mainz (ots)

(Mainz-Altstadt) In den Abend- und Nachtstunden des Fastnachtsfreitags wird in den Gaststätten und auch auf den Straßen der Innenstadt gefeiert. Neben ausgelassener Feierstimmung kann die Mainzer Polizei einige Personen unter den Feiernden feststellen, die streitsuchend, zumeist unkostümiert, unterwegs sind. Durch diese Personen kommt es mehrfach zu Anlässen, die polizeiliches Einschreiten erfordern. Ein Großteil der bevorstehenden Auseinandersetzungen kann durch polizeiliche Präsenz verhindert werden, leider kommt es dennoch zu Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen. Wer in den kommenden Tagen solche Personen feststellt, die uns die Fassenacht verderben wollen, ruft bitte die Polizei (110). Die Polizei Mainz hat eine Veranstaltungsfibel "Feiern - aber richtig! erstellt, die unter https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/feiern-aber-richtig-veranstaltungsfibel/ aufrufbar ist. Dort gibt es u.a. den interessanten Part zu Zivilcourage.

Für Meenzer: Ausgelasse danze, lache, trinke und gut Stimmung mache, bis die Fassnacht is vorbei, findet gut die Polizei. Doch wer schlägt, sich nich benimmt, ganz schnell in de Bolles kimmt...

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 06131-65-3335



Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell