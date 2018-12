POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Koblenz (ots) -

Am 10.12.2018 gegen 18.52 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem PKW die B 42 aus Richtung Ehrenbreitstein kommend in Fahrtrichtung Lahnstein. Kurz nach Passieren des Glockenbergtunnels kam sein Fahrzeug ins Schleudern und stieß im weiteren Verlauf gegen einen Brückenpfeiler. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde der schwerverletzte Fahrer durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B 42 Richtungsfahrbahn Lahnstein für 45 Minuten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

SB: PHK M. Fuhrmann

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.flz.poststelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell