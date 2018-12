POL-PPKO: Wochenendpressemeldung v. 07.12. bis 09.12.2018

Koblenz (ots) -

Wohnungseinbrüche Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hinterdorfstraße. Eine Nachbarin sah gegen 06.30 Uhr eine männliche Person, welche mit Latexhandschuhen das Anwesen verließ. Bei einer späteren Nachschau wurde festgestellt, dass eine Wohnung durch den unbekannten Täter nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Täterbeschreibung: Mindestens 190 cm groß, bekleidet mit dunkler/schwarzer Winterjacke, trug durchsichtige Latex-/Einweghandschuhe. Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Legiastraße kam es am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr. Durch Nachbarn konnten zwei junge Frauen und ein Mann auf dem Anwesen festgestellt werden, die anschließend die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Täterbeschreibung: Mann: Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, Dreitagebart, blaue Jacke, südländisch-türkische Erscheinung. Zwei Frauen: Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, brünette Haare. Hinweise werden an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030 erbeten. Versuchter Raub Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Lebensmittel-Discounter in Ehrenbreitstein durch einen mit einem Messer bewaffneten Mann. Die Mitarbeiterinnen konnten den Täter aus dem Laden drängen und die Türen verriegeln. Bei Eintreffen der Polizei konnte der randalierende 20-jährige Mann aus Koblenz auf dem Parkplatz vor dem Discounter festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der unter Alkoholeinfluss stehende Täter Widerstand, bedrohte, beleidigte und bespuckte die eingesetzten Polizeibeamten. Nach erfolgter Blutprobenentnahme erfolgte die Einlieferung in den Polizeigewahrsam. Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis Am Freitagmorgen gegen 02.34 Uhr wurde ein PKW-Fahrer in der Andernacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer führte keinerlei Ausweisdokumente mit und gab gegenüber den kontrollierenden Polizeibeamten zunächst die falschen Personalien an. Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass der in Engelskirchen wohnhafte 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der PKW sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am Samstag gegen 13.30 Uhr wurde eine 27-jährige PKW-Fahrerin aus Koblenz im Kolonnenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Freitag gegen 10.00 Uhr kam es auf dem Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrollers und einem schwarzen PKW. Nach einem Überholvorgang touchierte der unbekannte PKW-Fahrer beim Wiedereinscheren den Rollerfahrer, so dass dieser in der Folge stürzte. Hierbei erlitt der 17-jährige Koblenzer leichte Verletzungen. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Koblenz in Verbindung zu setzen. Auch weitere Zeugenhinweise an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030 sind erwünscht.

