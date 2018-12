POL-PPKO: 28 Autoreifen gestohlen

Koblenz (ots) - Unbekannte machten sich in der Nacht zum heutigen Freitag (7. Dezember 2018) an 7 Autos zu schaffen, die bei einem Autohändler in der Von-Kuhl-Straße abgestellt waren.

Der oder die Täter montierten zwischen jeweils alle Autoräder ab und bockten die Fahrzeuge auf Steine. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261-103/2911

