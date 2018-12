POL-PPKO: Koblenz: Einbruch in Pfaffendorf

Koblenz (ots) - Durch eine aufgehebelte Kellertür gelangten Einbrecher am gestrigen Adventssonntag in ein Haus in der Sebastianistraße.

Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten der oder die Täter, um sämtliche Räume zu durchsuchen und Schmuck sowie elektronische Geräte zu stehlen.

Die Kripo Koblenz bittet Zeugen, die am 2. Advent zwischen 13.15 Uhr und 21.50 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich der Sebstianistraße machten, oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-2690 zu melden.

