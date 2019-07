Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Neuenkirchen-Vörden - Brand eines Hühnerstalls - aktualisierte Informationen - Bilder

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ergänzend zu der Pressemeldung von 16:17 Uhr kann nach derzeitigem Ermittlungsstand mitgeteilt werden, dass der Brand offensichtlich nicht vom Feld auf den Hühnerstall übergegriffen ist, sondern der Brand in dem Objekt ausgebrochen und das angrenzende abgeerntete Feld durch Funkenflug in Brand geraten ist. In dem 20x120 Meter großen Stall befanden sich insgesamt ca. 86.500 Legehennen, die alle durch das Feuer verendeten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2,8 Mio. Euro. Die Feuerwehr war mit 176 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt und die Ermittlungen dauern an.

