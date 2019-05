Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf- Unfallflucht in Gödringen

Hildesheim (ots)

Durch einen Unbekannten wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Opel Astra einer 50-jährigen Gödringerin beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Verursacher mit seinem Fahrzeug die Gödringer Str. aus Richtung Hotteln in Richtung Sarstedt. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem am Fahrbahnrand abgeparkten Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den enstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850

