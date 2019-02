Polizeidirektion Hannover

POL-H: Springe: Sachschaden bei Feuer in Einfamilienhaus - Brandursache steht fest

Hannover (ots)

In der Nacht zu Montag (25.02.2019) ist bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Hallerstraße im springer Ortsteil Alvesrode Sachschaden entstanden. Bei der Brandursache gehen die Ermittler der Kriminalpolizei von einer fahrlässigen Brandstiftung durch eine nicht ordnungsgemäß ausgedrückte Zigarettenkippe aus.

Die 52 Jahre alte Hausbewohnerin selbst war bisherigen Erkenntnissen zufolge am Montagmorgen, gegen 11:00 Uhr, aufgewacht und stellte fest, dass der kombinierte Küchen- bzw. Wohnraum rußgeschwärzt war und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen keine offenen Flammen mehr fest und führte lediglich Nachlöscharbeiten durch.

Beamte des Zentralen Kriminaldienstes haben die Ermittlungen aufgenommen und gehen nach ihren heutigen Untersuchungen davon aus, dass das Feuer durch eine nicht ordnungsgemäß ausgedrückte Zigarette verursacht worden war.

Der Sachschaden in Höhe von zirka 20 000 Euro entstand überwiegend im kombinierten Küchen- bzw. Wohnbereich. Eine Fensterscheibe in dieser Räumlichkeit wurde dabei offenbar durch das Durchzünden von Rauchgasen aus seinem Rahmen gedrückt.

Personenschaden entstand nicht. / schie, now

