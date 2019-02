Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mutmaßlicher Einbrecher in Kirche festgenommen

Hannover (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Dienstagmorgen (26.02.2019) in ein Gotteshaus am Kreuzkirchhof in Hannover-Mitte eingebrochen. Zeugen haben den Mann dabei beobachtet und die Polizei gerufen. Der mutmaßliche Täter ist vorläufig festgenommen worden.

Mit einer Eisenstange hatte der 32-Jährige nach ersten Erkenntnissen gegen 04:30 Uhr zunächst ein Seitenfenster der Kirche eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Im Inneren schlug er dann eine Durchgangstür und zwei weitere Fenster ein. Außerdem durchsuchte er erfolglos Schränke nach möglicher Beute.

Die Polizei umstellte das Gebäude. Der Täter wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen gegen den 32-jährigen Garbsener. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. /ahm, schie

