Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mann mit Messerstich schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Sonntag (24.02.2019) gegen 20:15 Uhr an der Lindemannallee im hannoveraner Stadtteil Bult mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter (24) am Einsatzort festgenommen. Der Mann ist noch am Abend in eine Klinik eingewiesen worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die beiden Männer einander bekannt. Sie waren gemeinsam mit zwei weiteren Zeugen mit einem Auto in die Lindemannallee gefahren. Zunächst stiegen die beiden Männer aus und entfernten sich einige Schritte vom Wagen, als der offenbar geistig verwirrte Mann unvermittelt mit einem Messer zustach. Bis zum Eintreffen der Beamten wurde der mutmaßliche Täter von einem Verwandten, der zuvor mit dem Mann im Auto gesessen hatte, festgehalten. Das Messer wurde beschlagnahmt.

Gegen den Tatverdächtigen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 24-Jährige wurde noch am Abend in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. /ahm, now

