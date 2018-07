POL-PPKO: Einbruchsversuch in Maschinenbaufirma in Koblenz

Koblenz (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchten Unbekannte am vergangenen Wochenende (29.06. - 02.07.2018) in den Bürotrakt dieser Firma in der Hans-Böckler-Straße einzubrechen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. An der Eingangstür entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032960

