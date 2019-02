Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Polizei nimmt mutmaßlichen Apothekeneinbrecher fest

Hannover (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Mitte haben in der Nacht zu Dienstag (26.02.2019, gegen 04:20 Uhr) einen 43 Jahre alten Mann in der City vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor in eine Apotheke an der Georgstraße sowie in der Nacht zu Montag (25.02.2019) in eine Apotheke an der Hildesheimer Straße (Südstadt) eingebrochen zu sein und jeweils Geld aus Registrierkassen entwendet zu haben.

Gegen 03:40 Uhr war die Polizei am Dienstagmorgen durch eine Alarmauslösung zu der Apotheke an der Georgstraße gerufen worden. Vor Ort stellten die Beamten die offenbar mit einem Pflasterstein eingeschlagene Scheibe der Zugangstür sowie offenstehende Laden von Registrierkassen fest.

Während einer sofort eingeleiteten Fahndung - ein Zeuge hatte eine vage Täterbeschreibung abgegeben - trafen die Beamten den 43 Jahre alten Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe an. Als die Polizisten den Mann einer genaueren Überprüfung unterziehen wollten, rannte er plötzlich weg.

Mit Unterstützung von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes "Protec" konnte der Flüchtende kurze Zeit später in der Stadtbahnstation "Steintor" vorläufig festgenommen werden. Zwischenzeitlich hatte er eine Mütze samt dem darin befindlichen Münzgeld weggeworfen.

Darüber hinaus steht der 43-Jährige im Verdacht, eine weitere Tat mit gleicher Begehungsweise in der Nacht zu Montag an der Hildesheimer Straße begangen zu haben.

Auch hier war die Scheibe einer Apotheke mit einem Stein eingeworfen und Geld aus Registrierkassen entwendet worden.

Gegen den Festgenommenen - er ist ohne festen Wohnsitz - ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen des Verdachts des schweren Diebstahls in den genannten Fällen. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover morgen einem Richter vorgeführt werden. / schie, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Thorsten Schiewe

Telefon: 0511 -109 -1041

Fax: 0511 -109 -1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell